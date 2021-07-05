В Орле мобильные телефоны чаще всего воруют в Заводском районе

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орле за полгода у горожан украли 63 мобильника. При этом больше всего краж зарегистрировано в Заводском районе.

Статистику привело областное Управление МВД. За 6 месяцев 2021 года в Советском и Железнодорожном районах зафиксировано по 6 краж сотовых телефонов, в Северном районе их было 25, ну а в "лидерах" район Заводской - тут зафиксировано 26 краж мобильников. Большую часть преступлений полицейским удалось раскрыть. При этом, стражи порядка призывают орловцев к бдительности: часто гаджеты пропадают из-за невнимательности их владельцев.

- Не оставляйте сотовые телефоны на виду, а особенно в общественных местах без присмотра. Не передавайте их незнакомым лицам под предлогом совершения последними срочного звонка. Старайтесь, по возможности, не демонстрировать дорогие устройства на улице или в компании малознакомых людей, -напоминают жителям региона в УМВД России по Орловской области.