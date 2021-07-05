Спектакль "Обыкновенное чудо" в театре "Свободное пространство" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Еще один орловский театр завершил сезон. 4 июля ушли на творческие каникулы актеры театра «Свободное пространство», но прежде чем попрощаться со своими зрителями, они подарили им премьеру спектакля «Обыкновенное чудо».

Спектакль "Обыкновенное чудо" в театре "Свободное пространство" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Трогательную, комичную и без сомнений драматичную историю любви по мотивам пьесы Евгения Шварца воплотил на сцене режиссер Сергей Пузырев. Два с половиной часа динамичного действа пролетают незаметно. Постепенно зритель погружается в мир, где сказка перерастает в нечто большее, философское.

Спектакль "Обыкновенное чудо" в театре "Свободное пространство" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

А ведь по сюжету начинается все с того, что остепенившийся горный волшебник рассказывает своей супруге, как когда-то превратил медведя в прекрасного юношу и что чары его спадут, только если того поцелует влюбленная принцесса. Но какого будет этой девушке расстаться с возлюбленным? Какого будет самому юноше? И почему так жесток сам волшебник? И какая мысль не дает ему покоя?

Спектакль "Обыкновенное чудо" в театре "Свободное пространство" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Найти ответы на эти вопросы можно в самом спектакле. Отметим лишь то, что зрителей ждет невероятно динамичное светозвуковое оформление спектакля, пронизывающая музыка немецкого композитора Ханса Циммера, юмор и напряженные сцены. Теперь увидеть постановку можно будет 24 сентября, уже в юбилейном 45-м театральном сезоне «Свободного пространства».

Орловский театр «Свободное пространство» завершил 44-театральный сезон Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Что же касается подарков, то в финале 44-го сезона без них не обошлись ни только зрители, но и сам театральный коллектив. Обладателями премии зрительских симпатий «ХРУСТАЛЬНАЯ РАМПА» стали Нонна Исаева (Лучшая женская роль), Андрей Григорьев (Лучшая мужская роль), Елена Симонова (Лучшая женская роль второго плана), Валерий Тюрин (Лучшая мужская роль второго плана) и Вера Анненкова (Лучшая режиссерская работа по мнению орловских СМИ). Награды в номинации «BRAVO» удостоилась гример-постижер театра Анастасия Мурашова.

Лучшей премьерой сезона, по мнению зрителей, стал спектакль «ДЕНЬ 1418-й». Лучшая детская премьера – «МАУГЛИ 2092». Отметили заядлые театралы и лучший онлайн-проект. Им стал проект «Это было недавно, это было давно» с Марией Козловой.