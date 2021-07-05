В Заводском районе Орла задержали пару, распространявшую героин. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области.

В Заводском районе Орла прошла операция по задержанию наркоторговцев с героином. 32-летний мужчина и 22-летняя девушка, граждане страны из ближнего зарубежья, попались с поличным.

Пара успела поместить в тайники два свертка с наркотическим веществом. В этот момент их и задержали оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков.

- При проведении личного досмотра в сумке у женщины полицейские обнаружили еще 50 аналогичных свертков. Лабораторное исследование показало, что изъятое – это героин общей массой 95,5 грамма, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и статье «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». Подозреваемым взяты под стражу. Ведется следствие.