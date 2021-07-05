В Орловской области от укусов клещей пострадало более 390 детей Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжают фиксироваться новые случаи нападения клещей на людей. По данным Роспотребнадзора на 2 июля 2021 года, в регионе от укусов этих паразитов пострадали 1399 человек, в том числе 391 ребенок.

В целом количество обратившихся в медицинские организации по поводу укуса клещей остается на уровне 2020 года. Случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом среди укушенных не зарегистрировано.

- При этом инфицированность клещей возбудителями боррелиоза составила – 18,9% от числа исследованных (за аналогичный период 2020 года – 18,6%). Для исключения потенциального риска заражения инфекциями, передающимися клещами, удаленного клеща рекомендуется сдать на исследование в Центр гигиены и эпидемиологии, - сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора Орловской области.