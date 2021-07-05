За воскресенье в Орле провакцинировалась почти тысяча человек. Фото: пресс-служба администрация Орла

В воскресенье, 4 июля, в Орле прошли вакцинацию от коронавируса 926 человек. Мобильные ФАПы в этот день работали в Заводском и Северном районах.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, 118 человек сделали прививку в мобильном фельдшерско-акушерском пункте на улице Михалицына, 150 человек — ФАП на Карачевском шоссе и 173 человек — мобильный пункт в ТМК «Гринн».

Завтра, 6 июля, прививочные пункты будут работать в Советском и Железнодорожном районах в районах ТЦ «Европа» (Наугорское шоссе, 76 и улице Московская, 67). Режим работы — с 13.00 до 20.00.

- Также ежедневно с 12.00 до 19.00 осуществляет свою работу прививочный пункт в ТМК «Гринн». Он располагается на первом этаже перед магазином «М-Видео», - информирует администрация Орла.