В Орловской области шесть водоемов не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Купальный сезон в Орловской области в самом разгаре, жаркая погода располагает к отдыху у воды. Однако не все водоемы могут быть безопасны. По данным регионального Роспотребнадзора, шесть водоемов не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам.

Среди них вновь оказалось популярное место отдыха горожан - озеро Светлая жизнь. Здесь качество воды не соответствует требованиям по санитарно-химическим показателям (окраска, БПК5, ХПК). Идентичная ситуация сложилась в районе центрального парка в Орле, на реке Мох в Шаблыкинском районе, пруду Старосельский в Хотынецком районе и в деревне Большое Сотниково Урицкого района.

Кроме того, по микробиологическим показателям на 2 июля 2021 года вода не соответствовала норме в пруду села Ждимир Знаменского района.

- Администрации Знаменского района выдано предписание о запрете купания и установке предупреждающих аншлагов, - сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Орловской области.