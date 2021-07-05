В Орле случайные прохожие задержали грабителя, напавшего на женщину Фото: Архив "КП"

2 июля в Советском районе Орла случайные прохожие пришли на выручку попавшей в беду женщине. Неизвестный напал на нее, ударил и похитил прямо на улице золотую цепочку с крестиком и подвеской-иконкой. Однако скрыться он не успел.

Инцидент произошел около полудня на улице Максима Горького. Перепуганная женщина, получившая от грабителя удар по шее, начала кричать. На зов о помощи подбежали несколько человек, пустившиеся следом за нападавшим. Вскоре догонялся закончились, 21-летнего юношу погнали и не дали скрыться до приезда полиции.

Когда к месту происшествия прибыли полицейские, орловец не стал отрицать своей вины.

- Молодой человек уже был ранее судим. Похищенное частично изъяли. Со слов потерпевшей женщины сумма причиненного ущерба составила 8 тысяч рублей. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Ведется следствие, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.