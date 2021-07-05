В Орловской области девять аграриев получат гранты на развитие бизнеса

Средства грантов пойдут на создание новых ферм Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области предприимчивых аграриев поддержат грантами. Девять агробизнесменов, разработавших проекты развития своего фермерского хозяйства, получат в общей сложности 28,5 млн рублей.

Гранты «Агростартап» присудили по итогам конкурсного отбора в Департаменте сельского хозяйства Орловской области. Всего на получение средств из бюджета претендовали 25 человек. По результатам рассмотрения к конкурсу была допущена 21 заявка.

- Средства грантов направят на создание 1 хозяйства по откорму КРС, 4 овцеферм, пчелопасеки, а также хозяйств по выращиванию зерновых, чеснока и саженцев плодовых и декоративных растений. В текущем году грантополучатели берут на себя обязательство принять на работу 12 человек, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.