Коронавирус в Орловской области на 5 июля 2021: заболели сто человек, умерли двое

Коронавирус в Орловской области на 5 июля 2021 Фото: Архив "КП"

Сегодня, 5 июля 2021, в Орловской области подтвердилось еще сто новых случаев заражения коронавирусом. Согласно обновленным данным федерального оперштаба, в регионе за весь период пандемии заболели 37 886 человек.

Преодолеть болезнь смогли 35 890 инфицированных. Накануне из больниц выписались 83 орловца. Продолжают лечение 1239 человек.

Статистика смертности продолжает расти. Федеральный оперштаб сообщил о еще двух летальных исходах у пациентов с диагностированным коронавирусом. Пандемия унесла жизни 757 жителей Орловской области разных возрастов.

Отметим, ситуация в соседних регионах не менее сложная. В Брянской области за сутки 327 заболевших, в Курской – 179, в Тульской – 153, в Липецкой – 118 и в Калужской – 94.