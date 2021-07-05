Орловские депутаты направят в Госдуму обращения о «наливайках» и льготах. Фото: пресс-служба облсовета

На минувшей неделе, 2 июля, в Орле состоялась очередная сессия облсовета. На повестке дня оказалась подготовка двух обращений в Государственную думу. Причина – ситуация с льготами и проблема с «наливайками».

Так, первое обращение, которое готовят орловские депутаты, связано с отменой субсидии и компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг для тех, задолжал не более чем три последних года. Нововведение в Жилищном кодексе РФ вступило в силу с 1 июля.

- В большинстве случаев речь идет о наиболее социально незащищенных категориях граждан, в том числе малоимущих и многодетных семьях, - пояснили орловские парламентарии.

В связи с этим, облсовет решил попросить о приостановлении действия нововведения на период от одного до двух лет. За это время орловцы, имеющие право на льготы, должны решить проблему с задолженностями.

Что же касается «наливаек», то депутаты намерены попросить расширить полномочия региона, чтобы можно было решить вопрос с ограничением розничной продажи алкоголя.