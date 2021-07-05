На выходных под Орлом из-за разгула стихии сгорел дом

В субботу, 3 июля, в Орловской области вновь дала о себе знать непогода. Из-за разгула стихии даже сгорел дом. Произошло это днем в деревне Лебедек Урицкого района.

Сообщение о возгорании в пожарно-спасательную службу поступило в районе половины второго часа дня. К месту ЧП незамедлительно прибыли сотрудники ПСЧ-38. Однако дом все же сильно пострадал.

- В результате пожара дом выгорел изнутри на площади 40 квадратных метров, сгорела кровля. Предполагаемая причина пожара – попадание молнии. Размер ущерба устанавливается. Пострадавших нет, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.