В Орле ремонт на Московском шоссе обернулся проблемой с ливневками. Фото: ОНФ Орловской области

Ремонт дорог в Орле обернулся очередной коммунальной проблемой. Не прошло и года, как на Московском шоссе проявилось качество ремонта, а вернее его отсутствие.

Как сообщает региональное отделение Общероссийского народного фронта, ливневую канализацию на Московском шоссе под железнодорожным путепроводом просто укатали в асфальт. В результате здесь собирается лужа протяженностью около 70 метров и глубиной от 10 до 30 сантиметров.

- В первый месяц лета к нам обратились граждане, которые рассказали о возникшей ситуации. Среди обратившихся были как автовладельцы, так и пешеходы, которые пожаловались на скопление воды на Московском шоссе в районе путепровода, - рассказал Владимир Лысов, член регионального штаба ОНФ в Орловской области.

Общественники призывают городские власти устранить проблему с ливневками.