В Орле подвели итоги Чемпионата России по пляжному волейболу Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В воскресенье, 4 июля, на Центральной площади Ленина в Орле подвели итоги этапа Чемпионата России по пляжному волейболу. Соревнования проходили в течении четырех дней. Участие в них приняли 65 команд из 12 регионов страны. Орловскую область представляли три команды.

По итогам четырех игровых дней были выявлены лучшие из сильнейших российских команд. Победителями Чемпионата стали: мужская команда представителей волейбольных клубов «Фонд развития пляжного волейбола - Центр олимпийской подготовки» (Москва) и «Искра» (Московская область) и женская команда волейбольного клуба «Динамо» (Москва).

Как сообщает пресс-служба Правительства Орловской области, второе место среди мужчин занял волейбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург), а третье - волейбольный клуб «Центр олимпийской подготовки по пляжным видам спорта» (Краснодар).

Среди женщины второе место заняла команда волейбольных клубов «Локомотив» (Калининградская область) и «Обнинск» (Калужская область). Третье место у волейбольного клуба «Динамо-Водный стадион» (Москва).