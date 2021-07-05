В Орле трое подростков пойдут под суд за кражи, угон и разбойное нападение Фото: Архив "КП"

В Орле перед судом предстанут трое подростков, устроивших целую серию преступлении на территории Северного районе. Им инкриминируют кражи из машин, угон, грабежи и разбойные нападения весной-летом 2020 года.

Следователи установили, что молодые люди нанесли горожанам ущерб более чем на 40 тысяч рублей. Так, автомобилиста из Северного района они обокрали на 13 тысяч рублей. У еще одного орловца они забрали семь тысяч рублей и телефон, у другого угнали машину, у третьего золото на сумму свыше 18 тысяч рублей.

Свои преступления подростки продолжили и в 2021 году. В марте они напали на двух горожан, отобрали у них телефон и три тысячи рублей.

Молодые люди полностью признали свою вину в совершенных преступлениях.

- Расследование уголовного дела в отношении троих несовершеннолетних жителей города Орла завершено. Один подросток обвиняется в совершении преступлений по статье 158, статье 166 и статье 161 УК РФ (кража, угон, разбой, грабеж), второй по статье 158 и 161 УК РФ (кража, грабеж), а третий пол статье 166 УК РФ (угон), - сообщил «КП» Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Орловской области.