Солнечно, +27...+33: какой будет погода в Орле в ближайшую неделю

Летняя жара продолжит царить в Орле Фото: Ольга СУПОНЕВА

Летняя жара установилась в Орловской области и, похоже, покидать ее не собирается. Публикуем подробный прогноз погоды в Орле на новую рабочую неделю 5-9 июля.

Как передает Росгидрометцентр, в понедельник 5 июля от +17 ночью до +27 днем. Облачность переменная, ожидается небольшой кратковременный дождь. Ветер восточный 5 м/c, атмосферное давление 743 мм рт.ст.

Во вторник 6 июля небо над городом и областью ясное, без дождя. Воздух прогреется от +15 градусов в темное время суток до +27 днем. Ветер придет с северо-востока, скорость 5 м/c, давление поднимется до 746 мм рт.ст.

В среду 7 июля термометры покажут +14...+28 градусов. Снова солнечно и без осадков, ветер северо-восточный 3 м/c. Давление 751 мм рт.ст.

Во второй половине недели станет жарче. Так, в четверг 8 июля термометры покажут от +15 до +29 градусов. Будет светить солнце, на небе небольшая облачность, без дождя. Ветер ветер северо-восточный 2 м/c. Атмосферное давление на уровне 754 мм рт.ст.

В пятницу 9 июля от +16 до +31 градуса. Погода солнечная и сухая, штиль. Давление на уровне 752 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам выходные выдадутся жаркими: 10-11 июля температура поднимется до +33 градусов и перешагнет этот порог.

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