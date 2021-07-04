Заросшее коноплей поле очистили

В Орловской области уничтожили плантацию дикорастущей конопли. Наркосодержащее растение распространилось почти на 4 гектара.

Операцию полицейские провели в Должанском районе: поле тут заросло коноплей на площади 3,9 гектара. Сотрудники местного отдела по контролю за оборотом наркотиков насчитали около 4 тысяч кустов конопли. По всем признакам, разрослись они тут сами, без культивации.

- Полицейские направили предписание об уничтожении данных растений в адрес администрации сельского поселения, на территории которого был выявлен очаг произрастания. При помощи сельскохозтехники, перепахавшей почву, произведено уничтожение дикорастущей конопли, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.