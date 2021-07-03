Директора учебного центра из Ливен осудят за мошенничество Фото: Архив "КП"

В Орловской области осудят директора учебного центра, обвиняемого в мошенничестве. По версии следствия, он похитил деньги выделенные по нацпроекту "Демография" В Орловской области завершено расследование уголовного дела о хищении денег при реализации национального проекта "Демография". Под суд отправится директор учебного центра "Квалификация" из Ливен, его обвиняют в мошенничестве.

Само дело было возбуждено после прокурской проверки. Выяснилось, что деньги были выделены на обучение людей по программе "Старшее поколение". Однако, по факту, дополнительное образование оказалось фиктивным. Те 45 человек, которые якобы прошли обучение, на самом деле его не проходили. При этом 850 тысяч рублей учебному центру "Квалификация" перевели.

- Ливенская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Оно направлено в Ливенский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщила "КП" Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области.