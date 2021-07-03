Орловские гаишники сразились в футбольном матче с водителями

Водители сразились с полицейскими в футбольном матче. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орловской области сотрудники ГИБДД сразились в футбольном матче с командой водителей. Спортивное состязание состоялось накануне профессионального праздника - Дня Госавтоспекции.

Матч прошел на стадионе в районном центре Нарышкино. Игроки стремились продемонстрировать отличную спортивную подготовку, игра вышла азартной. В итоге победу одержала команда водителей: они выиграли со счетом 3:1.

- Главной целью товарищеского матча стало не определение победителя, а дружеское общение в неформальной обстановке. Организаторы уверены, что совместное спортивное мероприятие поспособствовало пропаганде здорового образа жизни среди орловцев, а также послужило укреплению положительного образа сотрудника полиции среди граждан, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.