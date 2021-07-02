В Орле утвердили проект организации движения по Зареченскому микрорайону. Фото: пресс-служба администрации города

В четверг, 1 июля, на заседание городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Орле был утвержден проект организации движения по Зареченскому микрорайону. Реализовать его должны до 2022 года.

Согласно проекту, внутрь микрорайона будет запрещен въезд грузовых машин. В Зареченском появятся новые пешеходные переходы, освещение и светофоры.

Так, светофор планируется установить на перекрестке Бульвара Молодежи и улицы Разведчика Воробьева, а пешеходные дорожки на пересечении улиц Емлютина, Зеленина и Николая Сенина.

Кроме того, на улице Зеленина, в районе примыкания к Зареченской улице, обустроят конечную остановку с разворотной площадкой. При этом остановки в микрорайоне должны оборудовать павильонами для ожидания, двумя фонарями для освещения, урнами и пешеходными ограждениями.

- На всех путях подхода к детским и образовательным учреждениям спроектированы искусственные неровности и пешеходные переходы. Искусственные неровности будут уложены либо непосредственно на самом пешеходном переходе, либо за 10-15 метров до него. Также будут установлены дорожные знаки ограничения скорости до 20 км/ч, - сообщает пресс-служба администрации Орла.