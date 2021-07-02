В Орле съемки во дворе обернулись скандалом: СК проверит информацию о нападении на журналистов

СК проверит информацию о нападении на журналистов «Первого Областного» Фото: Архив "КП"

В Орле сьемки видеосюжета о благоустройстве двора в Советском районе обернулись скандалом. Съемочная группа «Первого Областного» повстречалась с одним из недовольных местных жителей.

Мужчину смутило то, что журналисты находились возле окон его квартиры и якобы нарушают его права. Однако слов ему оказалось недостаточно. Орловец не сдержал свою агрессию и отобрал видеокамеру у оператора. Разбираться пришлось полиции.

Вскоре «Первый Областной» выпустил сюжет о случившемся, а информацией заинтересовал Следственный комитет.

- Инициирована доследственная проверка по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов. Следствием по результатам проверки будет дана правовая оценка действиям местного жителя, остановившего работу журналистов, - сообщил «КП» Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Орловской области.