В Орле наградили победителей конкурса «Семья года». Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

В четверг, 1 июля, на площадке семейного МФЦ в Орле прошла церемония награждения победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». Поздравления принимали многодетные, сельские и молодые семьи.

В номинации «Многодетная семья» победу одержала семья Оксаны Черкасовой и Олега Долмашева из Орловского района. Вместе супруги растят шесть детей.

В номинации «Сельская семья» лучшей признана семья Екатерины и Ивана Вечеринских из Болховского района. Они воспитывают семь детей, при этом успевают заниматься фермерскими делами. Екатерина и Иван разводят страусов!

- В номинации «Молодая семья» победила семья Виктории Исаевой и Александра Воробьева из Орла, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.