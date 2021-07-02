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Общество2 июля 2021 14:40

После попойки орловец угнал мопед своего приятеля за 40 тысяч рублей

28-летний мужчина уже не впервой попадает под статью
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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После попойки орловец угнал мопед своего приятеля за 40 тысяч рублей

После попойки орловец угнал мопед своего приятеля за 40 тысяч рублей

Фото: Архив "КП"

В конце мая в селе Казарь Залегощенского района застолье двух приятелей закончилась кражей. Один из участников попойки дождался, когда товарищ уснет, и угнал его мопед за 40 тысяч рублей.

28-летний мужчина сел за руль в хорошем подпитии и успел повредить мопед. Очнувшийся хозяин двухколесного байка обратился в полицию, к поискам подключились участковые. Вскоре выяснилась личность предполагаемого угонщика. Оказалось, что молодой человек уже был ранее судим.

- В настоящее время мопед с механическими повреждениями изъят при содействии сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Залегощенскому району. Ведется предварительное расследование. Решается вопрос об избрании меры пресечения фигуранту уголовного дела, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.