В Орле стартовал третий этап Чемпионата России по пляжному волейболу. Фото: пресс-служба администрации города

Сегодня, 2 июля, на площади Ленина в Орле состоялась церемония открытия третьего этапа Чемпионата России по пляжному волейболу. Символический розыгрыш мяча провел губернатор Андрей Клычков.

В соревнованиях примут участие 65 команд из 12 регионов страны. Они будут проходить в течении четырех дней. Опробовать свои силы вчера уже смогли женские команды. Их кстати в этом году заявлено 28.

Орловскую область будут представлять три команды по пляжному волейболу: мужская, женская и смешанная.

- Важно, что после завершения соревнований площадки останутся в свободном доступе для всех поклонников игры – вплоть до конца июля, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.