В Дмитровске Орловской области в аварии пострадали два человека. Фото региональной Госавтоинспекции

В четверг, 1 июля, в городе Дмитровск в аварии пострадали два человека. ДТП случилось вечером в районе дома №40 по Коммунистической улице.

На дороге в частном секторе не разминулись 36-летний водитель «Киа» и 59-летний водитель «Ниссан». В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства, которые привели к ДТП.

- в аварии получили травмы 46-летняя пассажирка автомобиля «Киа» и водитель автомобиля «Ниссан», - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 16 ДТП, среди которых три с пострадавшими. Семь человек получили телесные повреждения.