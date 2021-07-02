На Орловскую область надвигается сильный ветер и дождь с грозой Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области вновь устроит разгул непогода. На регион надвигается сильный ветер и дождь с грозой. Проявят себя они уже в ночь с пятницы на субботу 3 июля.

Как сообщает Орловский гидрометцентр, с 21 часа 2 июля по 21 час 3 июля на территории региона ожидается переменная облачность. Ночью кратковременные дожди, местами туман, днем кратковременные дожди с грозами. При этом в отдельных районах пойдет град.

Ветер в течении грядущих суток северо-восточный ночью со скоростью от 4 до 9 м/с, днем от 5 до 10 м/с. При грозах местами его порывы достигнут 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью от +14 до +19 градусов, днем от +23 до+28 градусов.