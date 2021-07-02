Коронавирус в Орловской области на 2 июля 2021: заболели 100 человек, умерли трое

Коронавирус в Орловской области на 2 июля 2021 Фото: Архив "КП"

В Орловской области число зарегистрированных за сутки случаев заражения коронавирусом вновь достигло отметки 100. К такому результату регион приближался в течение этой недели. Обновленные данные о заболеваемости коронавирусом в Орловской области на 2 июля 2021 года огласил федеральный оперштаб.

По последним данным, за весь период пандемии в регионе заболели 37 тысяч 589 человек. Из них смогли вылечиться 35 645 орловцев. Накануне из больниц по выздоровлению выписались 86 человек

В настоящее время на лечении находятся 1193 пациента с диагностированным коронавирусом. При этом продолжают фиксироваться смертельные исходы. Сегодня оперштаб подтвердил, что умерли еще три пациента с коронавирусом. Пандемия унесла жизнь 751 жителя Орловской области.