Детский сад № 91 города Орла стал победителем конкурса «Детский сад года» Фото: Архив "КП"

В Орловской области подвели итоги ежегодного регионального конкурса «Детский сад года». По традиции он проводился в двух номинациях – городские и сельские учреждения для дошколят.

В 2021 году победителем в номинации «Городской детский сад» победу одержал детский сад № 91 города Орла. Призовые места заняли также стали детский сад № 39 Орла и Центр развития ребенка – детский сад № 16 в Ливнах.

Победителем в номинации «Сельский детский сад» стал Хомутовский детский сад (Новодеревеньковский район). Среди призеров оказались детский сад №7 поселка Вятский Посад Орловского района и детский сад «Солнышко» села Сосково Сосковского района.

- Конкурс проводился Департаментом образования Орловской области. Коллективы детских садов, победивших в конкурсе, наградят Почетными грамотами губернатора, - сообщает пресс-служба регионального Правительства.