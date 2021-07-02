В Орле упавшей в автобусе пассажирке предстоит амбулаторное лечение

В Орле упавшей в автобусе 85-летней женщине предстоит амбулаторное лечение. Фото Госавтоинспекции Орловской области.

В четверг, 1 июля, в Советском районе Орла рядом с остановкой Сквер Гуртьева произошло ДТП. В салоне маршрутки не удержала равновесие и упала 85-летняя женщина.

Инцидент случился в районе половины десятого часа утра. 54-летний водитель автобуса ехал в направлении Пионерской улицы. Пассажирка упала, когда маршрутка практически поравнялась с Фундаментальной библиотекой ОГУ.

- В результате ДТП 85-летняя женщина получила телесные повреждения. Она направлена на амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 16 ДТП, среди которых три с пострадавшими. Ранения получили семь человек.