Орловский общепит и предприятия смогут получить статус свободных от COVID-19 с 8 июля Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области организациям общепита, магазинам и предприятиям сферы услуг начнут присваивать статус свободных от коронавируса с 8 июля 2021. Такое решение было принято на заседании регионального оперштаба 1 июля.

Организациям, в которых 100% сотрудников вакцинированы или имеют подтвержденное наличие антител, выдадут специально разработанный логотип. Нововведение начнет работать с 12 июля.

- Для того, чтобы получить статус «Свободный от COVID-19» руководству предприятий предстоит обратиться с пакетом документов в центр «Мой бизнес». Прием документов начинается 8 июля, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.