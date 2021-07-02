В Орле и Кромах вновь могут развернуть дополнительные ковидные койки Фото: Архив "КП"

В четверг, 1 июля, в администрации Орловской области состоялось очередное заседание регионального оперштаба. В центре внимания - ухудшение эпидемиологической ситуации. На Орловщине вновь ползут вверх показатели заболеваемости коронавирусом.

В настоящее время приостановлено начатое весной свертывание коечного фонда для пациентов с коронавирусом. На заседании речь зашла и том, что есть вероятность, что придется вновь вводить дополнительные ковидные койки.

- При ухудшении эпидемиологической ситуации возможно введение еще 90 коек на базе Орловского противотубдиспансера, Кромской и Плещеевской центральных районных больницах. Руководители этих медучреждений готовы организовать работу по перепрофилированию коечного фонда для больных с коронавирусной инфекцией, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области со ссылкой на и.о.руководителя облздрава Владимира Николаева.

В настоящее время свободным остается 20,6% коечного фонда для пациентов с коронавирусом. Всего в регионе развернуто 916 ковидных коек.