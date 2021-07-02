Орловская область получит еще 4080 доз вакцины от коронавируса Фото: Архив "КП"

В Орловскую область в ближайшие дни должны поступить дополнительно 4080 доз вакцины против коронавируса. Пока же в регионе наблюдается небольшой дефицит препарата из-за резкого увеличения желающих привиться. Ранее об этом сообщал губернатор Андрей Клычков.

По данным на 1 июля 2021 года, в Орловской области в наличии было около 195 двойных доз вакцины «ЭпиВакКорона».

- С начала прививочной кампании в регион поступило 114 868 доз вакцины. В настоящее время первую дозу вакцины получили 106 737 человек, завершили вакцинацию 80 812 жителей области, - сообщил на заседании оперштаба Владимир Николаев, и.о. руководителя Департамента здравоохранения Орловской области.