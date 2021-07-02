Авария на Медведева в Орле: три человека госпитализированы

Авария на Медведева в Орле 1 июля 2021. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Вечером в четверг, 1 июля, в Железнодорожном районе Орле рядом с заводом Медведева произошло жуткая авария. На Московской улице «Восьмерка» влетела в «Рено», а затем в «Хонду». Машины разметало по дороге.

Авария на Медведева в Орле 1 июля 2021. Фото Госавтоинспекции Орловской области.

Авария на Медведева произошла в восемь часов вечера. Сотрудники Госавтоинспекции восстановили ход событий ДТП.

Авария на Медведева в Орле 1 июля 2021. Фото Госавтоинспекции Орловской области.

22-летний водитель «Восьмерки» ехал в сторону улицы Орджоникидзе. Затем он врезался в ехавший впереди попутно «Рено Меган». Далее его вынесло на встречную полосу, где отечественная легковушка протаранила «Хонду».

Авария на Медведева в Орле 1 июля 2021. Фото Госавтоинспекции Орловской области.

На месте аварии работали медики, сотрудники МЧС, полиция.

- В результате ДТП 22-летний водитель «ВАЗ-2108», его 20-летняя пассажирка и 49-летняя женщина, пассажир автомобиля «Хонда» получили травмы и были госпитализированы с места аварии. Еще один пассажир автомобиля «Ваз 2108», 22-летний мужчина, также получил травмы, ему направлено на амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.