В Мценске сотрудница магазина обокрала торговую точку на 30 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

В Мценске руководство магазина хозтоваров недосчиталось товара и выручки на 30 тысяч рублей. Выяснить на месте, кто причастен к краже, не удалось. Пришлось подключать полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска, личность похитительницы удалось установить. Ей оказалась 42-летняя работница торговой точки. Она товар нашли у нее дома.

Женщина не стала отрицать своей вины и во всем призналась. В настоящее время она уже полностью возместила нанесенный ей ущерб. Однако от увольнения и уголовной статьи это ее не спасло.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.