Еще один инвестор выбирает Орловскую область

.

Предприятие специализируется на производстве энергетического и компрессорного оборудования. В частности, модульных промышленных станций, электрощитового оборудования, насосных, водородных станций и др.

«Сейчас у нас две производственные площадки. Одна расположена в подмосковных Мытищах, другая в городе Курчатове Курской области. С полгода назад мы всерьез озаботились тем, что наши две производственные площадки надо совместить в одном месте. В результате анализа различных преференциальных зон мы остановили свой выбор на территории опережающего социального развития (ТОСЭР) в Орловской области. Нам подходит именно ТОСЭР, поскольку «Энергопроф» готов вкладываться в рабочие места, оборудование, капитальные вложения и имеет возможность получать за это определенные преференции от государства. Во мценском ТОСЭРе мы получим льготы по налогу на прибыль и, соответственно, снижение социальных налогов, а также по налогу на имущество. Эта льгота для нас тоже весьма актуальна, поскольку мы намерены развивать свое производство и инвестировать в него», - прокомментировал решение о переводе бизнеса в наш регион генеральный директор ГК «Энергопроф» Сергей Владимиров вчера, 30 июня, на встрече в Корпорации развития Орловской области. В ней приняли участие Максим Петров, исполняющий обязанности руководителя департамента промышленности и торговли Орловской области, Владислав Матвеев, начальник управления инвестиционного развития департамента экономического развития и инвестиционной деятельности, Николай Шин, генеральный директор Корпорации развития Орловской области.

Сергей Владимиров уточнил, что обе производственные площадки ГК переводит во Мценск. И в ближайшие 3-5 лет «Энергопроф» рассчитывает вложить в свое производство во мценском ТОСЭРе около 50 млн рублей. А в течение ближайших полутора лет создать около 60 рабочих мест.

.

«На сегодняшний день у нас производственных площадей в общей сложности 2.5 тыс. кв. метров. Сейчас возникла необходимость в расширении нашего бизнеса, поскольку нынешних объемов уже не хватает для удовлетворения спроса на рынке. И если сегодня мы оцениваем объем инвестиций в 50 млн рублей, то со временем, при успешном развитии нашего бизнеса, а мы на это нацелены, сумма финансовых вложений может существенно увеличиться», - пояснил Сергей Владимиров.

Он сообщил, что сейчас подбирается помещение в ТОСЭРе и есть сразу несколько подходящих вариантов. Как только этот выбор будет сделан, «Энергопроф» начнет оформлять резидентство.

«То, что мы будем размещаться в ТОСЭРе, в Орловской области, решено однозначно. Если сейчас с помещением все пойдет по плану, то в октябре уже планируем въезжать и начинать работу. Сопровождать наш инвестпроект будет Корпорация развития Орловской области. Мы несколько месяцев уже с ней взаимодействуем и нам очень нравится ее стиль работы и качество предоставляемых услуг», - отметил генеральный директор «Энергопрофа».

Николай Шин так оценил перспективы «Энергопрофа» в нашем регионе: «То оборудование, которое производят коллеги из «Энергопрофа», объективно нужно всем нашим нынешним и будущим резидентам. Это компрессорные станции, энергосервисное оборудование, энергетические установки, то есть все, что востребовано и малыми, и большими предприятиями. Возможна такая внутренняя кооперация. Стратегически мы планируем сделать кластер на базе «Энергопрофа». Это позволит предприятию получать меры поддержки и от Минпромторга.

«Если в процессе развития будет не хватать имеющейся инфраструктуры, то профильные структуры Правительства Орловской области окажут содействие и в расширении инженерных сетей, и в получении всех предусмотренных государством мер поддержки», - отметил Максим Петров.