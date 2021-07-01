В Орле продавца салона сотовой связи осудят за нарушение тайны телефонных переговоров

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Житель Орла окажется на скамье подсудимых по делу о нарушении тайны телефонных переговоров. Будучи сотрудником салона сотовой связи, он незаконно собрал данные о звонках одного из абонентов.

Уголовное дело возбудил и расследовал следком. Удалось установить, что нарушил закон о тайне переговоров мужчина в мае 2020 года. Он имел доступ к сведениям о звонках и воспользовался положением. Но был разоблачен.

- Обвиняемый полностью признал свою вину в совершенном преступлении. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщил "КП" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.