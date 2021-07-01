С 1 июля в Орле произошли изменения в сети общественного транспорта

В транспортной сети Орла произошли изменения Фото: Ольга СУПОНЕВА

С сегодняшнего дня, 1 июля, в Орле вступили в силу изменения на транспортной сети. Некоторые автобусы изменят конечную остановку, на каких-то маршрутах появится низкопольный транспорт.

Первое изменение коснулось конечной маршруток, которые шли до "ГРИННа". Теперь эти автобусы поедут до Высоковольной, такое решение должно позволить снизить аварийность на участке у торгового комплекса.

Автобус №21 будет заезжать на остановку у троллейбусного депо и поедет через улицу Металлургов до санатория Лесного.

Третье изменение - 60 низкопольных автобусов, которые будут курсировать по городу. Как сообщили в пресс-службе администрации Орла, как минимум по одному появится на маршрутах №5, 8, 9, 10, 20, 26, 34, 47 и 60. На маршрутах № 15, 16, 48 их будет минимум по два.

Общее количество автобусов на городских маршрутах - 319 штук. Новые контракты с перевозчиками подписаны до 31 декабря 2023 года.