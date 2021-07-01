Орловские школьники узнали результаты ЕГЭ по биологии

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Орловские школьники узнали свои результаты ЕГЭ по биологии. Большинство ребят, 88,2%, справились со сдачей экзамена.

Всего единый госэкзамен по этому предмету сдавало в Орле 305 человек. Из этого количества 7% получили высокие результаты - 82-92 балла. В скором времени вчерашние школьники узнают результаты ЕГЭ по иностранным языкам и информатике. Основной период сдачи выпускных экзаменов завершен.

- Дополнительный этап пройдет с 12 по 17 июля 2021 года для выпускников, не сдавших экзамен в основной день по уважительной причине, и выпускников, не набравших минимальный балл ЕГЭ по русскому языку для получения аттестата, - сообщили в пресс-службе администрации Орла.