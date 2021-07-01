Орловцы смогут получать второй компонент вакцины от ковида в мобильных ФАПах

Фото: пресс-служба администрации Орла

Жители Орловской области смогут получать второй компонент вакцины от коронавируса в мобильных ФАПах и пункте вакцинации в торговом центре "ГРИНН". Такую возможность поручил проработать губернатор Андрей Клычков.

Сейчас орловцы активно идут за прививкой от коронавируса в мобильные пункты, но вот за вторым уколом двухкомпонентной вакцины все равно в дальнейшем приходится обращаться в поликлинику. Что не очень-то удобно.

- Если человек вакцинируется в мобильном пункте или на территории ТЦ «ГРИНН», то вторую дозу вакцины он должен получать там же, - отметил губернатор на сегодняшнем совещание с главами муниципальных образований.

Всего в Орловской области обе прививки сделало 88 855 жителей, а первый укол - 106 827 человек. Вакцинация продолжается. Записаться на прививку можно через портал Госуслуги, через электронную регистратуру области, либо по телефону 122.