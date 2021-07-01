В Железнодорожном районе Орла «Тойота» сбила 39-летнего мужчину. Фото: Госавтоинспекция Орловской области.

Накануне, 30 июня, в Железнодорожном районе Орла произошло ДТП с участием пешехода. Под машину попал 39-летний мужчина.

Авария случилась во дворе дома 21 «А» по улице Льва Толстого за десять минут до полночи. 37-летний водитель «Тойоты Версо» зацепил пешехода, когда поворачивал направо со стороны Раздольной улицы.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Отпущен домой, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 12 ДТП, среди которых два из которых с пострадавшими. Один человек погиб. Напомним, смертельное ДТП также произошло в Железнодорожном районе Орла. Здесь погибла женщина-пешеход, которую сбила «Нива».