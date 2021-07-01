В Орле проблему с лекарствами для детей с сахарным диабетом будут решать через суд Фото: Архив "КП"

В начале июня в Орле прошла встреча прокурора Орловской области Владислава Малкина с родителями детей с сахарным диабетом. Поводом стала ситуация, когда они не смогли получить жизненно важный для них инсулин. Вместо него им выдали другой препарат, не назначенный их лечащими врачами.

После этого в прокуратура провела проверку, в ходе которой выяснилось, что электронный аукцион на поставку инсулина был проведен с нарушениями. Закупки прошли также с нарушением сроков. Детей перевели на новый препарат без соответствующего медицинского сопровождения.

- В интересах детей прокурорами в суд направлены исковые заявления об обязании Департамента здравоохранения обеспечить их требуемыми расходными материалами. Фактическое восстановление прав детей и устранение нарушений находятся на контроле ведомства, - рассказала «КП» Татьяна Цуканова, руководитель пресс-службы прокуратуры Орловской области.