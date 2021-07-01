Несовершеннолетнюю орловчанку привлекут к ответственности за покупки с найденной банковской карты Фото: Архив "КП"

Юной орловчанке из Мценска предстоит ответить перед судом за покупки по случайно найденной банковской карте. 14 февраля 2021 года несовершеннолетняя девушка вместе с двумя друзьями отправилась по магазинам и потратила более трех тысяч рублей с чужого счета.

Банковская карта была бесконтактной и амчанке не понадобилось вводить пин-код. Однако вскоре в гости к подросткам нагрянули полицейские. На всех было возбуждены уголовные дела, в отношении двух друзей девушки дела выделены в отдельные производства.

- Обвиняемая полностью признала свою вину и добровольно возместила ущерб, причиненный в результате преступления. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело по статье «Кража» направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказал «КП» Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Орловской области.