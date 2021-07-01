Коронавирус в Орловской области на 1 июля: заболели 94 человека, умерли трое

Коронавирус в Орловской области на 1 июля 2021 Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Заражаются все больше жителей региона. За минувшие сутки заболевание подтвердились у 94 человек. Такие данные на 1 июля 2021 озвучил федеральный оперштаб.

Всего почти за полтора гора в Орловской области заболели 37 тысяч 489 орловцев. Из них 35 559 человек смогли победить заболевание и выздороветь. Накануне из больниц выписались 88 человек.

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В настоящее время лечение продолжают 1182 жителя региона.

Однако практически ежедневно фиксируются смертельные случаи. Оперштаб подтвердил, что умерло еще трое пациентов с диагностированным коронавирусом. Пандемия унесла из жизни уже 748 человек.

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Непростой остается ситуация и в соседних областях. Самый высокий показатель заболеваемости за сутки зафиксирован в Брянской области. Там за минувшие сутки выявили 320 новых случаев заражения коронавирусом.