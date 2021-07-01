СберБанк повышает ставки по вкладу «Дополнительный процент» и продлевает действие промоакции

СберБанк продлевает промовклад «Дополнительный процент» до 31 августа 2021 года и повышает максимальную ставку с 5 до 5,5% годовых.

Размер ставки зависит от суммы и срока вклада, текущего и максимального остатка по имеющимся вкладам в банке за последние 3 месяца и способа открытия вклада (офлайн или онлайн).

Минимальная сумма вклада — 100 тысяч рублей. Вклад можно оформить как в офисах банка, так и в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Пополнение вклада и снятие с него средств (за исключением начисленных процентов) до окончания срока действия договора не производятся. Вклад можно открыть на 3, 6, 12, 18, 24 или 36 месяцев.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» ПАО Сбербанк: « Данный вклад открывает почти треть наших клиентов. Такая популярность продукта и текущие условия рынка депозитов позволили нам повысить максимальную ставку по вкладу до 5,5% годовых и продлить предложение до конца лета. Вклад можно открыть в офисе банка или в мобильном приложении СберБанк Онлайн — это значительно быстрее и удобнее.»

Подробные условия размещения средств во вклад «Дополнительный процент» — на сайте банка.