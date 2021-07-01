В Орле телефонные мошенники обманули пенсионерку более чем на миллион рублей Фото: Архив "КП"

В Северном районе Орла лже-сотрудники банка и лжэ-полицейский обманули пожилую женщину на один миллион 12 тысяч рублей. 72-летняя пенсионерка поверила, что ее деньги хотят похитить со счета, а потом оформить на нее кредит. В результате она сама перевела деньги преступникам.

Неизвестные позвонили женщине и сообщили, что по факту попытки хищения средств с ее счета ведется проверка, а чтобы не дать преступникам забрать ее сбережения, нужно самой оформить кредит. Вскоре пенсионерка последовала совету мошенников, взяла несколько кредитов на 400 тысяч рублей и перевела эти деньги преступникам в ближайшем банкомате.

Однако на этом история не закончилась. Через некоторое время женщина поведала своим «спасителям», что у нее хранятся деньги на счете. Те обрадовались данной информации и уговорили и эти сбережения перевести на «резервный счет» через банкомат.

За десять дней пенсионерка совершила около 70 переводов и лишилась одного миллиона 12 тысяч рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». В настоящее время полицейские проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на раскрытие данного преступления, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сотрудники полиции просят граждан быть бдительными самим и предупреждать о мошенниках своих пожилых родственникам.

Расскажите своим родным о том, что не в коем случае нельзя верить звонящим, якобы из банка людям и просящим перевести деньги на безопасный счет. В случае поступления такого звонка, сразу же обращайтесь в свой банк, перезванивайте, зайдите в отделение лично, позвоните в полицию, но главное – не спешите верить звонящим.