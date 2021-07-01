Волейбольные площадки в Орле будут работать до конца июля Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 1 июля, в Орле стартовал третий этап чемпионата России по пляжному волейболу. Сегодня на нескольких открытых площадках, засыпанных специальным речным песком, на площади Ленина и в городском парке сразятся несколько орловских команд.

Всего за четыре для соревнований в чемпионате примут участие 37 мужских команд и 28 женских команд. Орловскую область будут представлять три команды по пляжному волейболу: мужская, женская и смешанная.

Участницей соревнований по пляжному волейболу станет Екатерина Бирлова - чемпионка России, вице-чемпионка Европы и победительница Универсиады в Казани. Также в чемпионате примут участие Мария Бочарова и Мария Воронина – чемпионки мира по пляжному волейболу (U 19), чемпионки Европы (U 22), победительницы Юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе-2018.

- После завершения соревнований по пляжному волейболу доступ к волейбольным площадкам будет свободен для всех желающих. Они будут работать до конца июля, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.