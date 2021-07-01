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Здоровье1 июля 2021 11:22

В Северном районе Орла 1 июля будет работать мобильный пункт вакцинации

Желающие привиться от коронавируса смогут выбрать между двумя вакцинами
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Мобильный пункт вакцинации разместится возле ТЦ "Европа". Фото: пресс-служба администрации города

Мобильный пункт вакцинации разместится возле ТЦ "Европа". Фото: пресс-служба администрации города

Сегодня, 1 июля, в Северном районе Орла вновь заработает мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Желающие привиться от коронавируса смогут выбрать между двумя вакцинами - «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Пункт вакцинации на базе ФАП разместится у торгового центра «Европа» (улица Металлургов, 17). Прием будет вестись с 14:00 до 20:00 часов.

- При себе необходимо иметь паспорт, страховой полис и СНИЛС. Последний необходим для того, чтобы по завершении вакцинации пациент смог без проблем получить подтверждающий сертификат, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.