В Северном районе Орла 1 июля будет работать мобильный пункт вакцинации

Мобильный пункт вакцинации разместится возле ТЦ "Европа". Фото: пресс-служба администрации города

Сегодня, 1 июля, в Северном районе Орла вновь заработает мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Желающие привиться от коронавируса смогут выбрать между двумя вакцинами - «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Пункт вакцинации на базе ФАП разместится у торгового центра «Европа» (улица Металлургов, 17). Прием будет вестись с 14:00 до 20:00 часов.

- При себе необходимо иметь паспорт, страховой полис и СНИЛС. Последний необходим для того, чтобы по завершении вакцинации пациент смог без проблем получить подтверждающий сертификат, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.