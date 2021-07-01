В Соляном переулке Орла из-за горящего балкона эвакуировали четырех человек Фото: Архив "КП"

В среду, 30 июня, в Заводском районе Орла произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Огонь вспыхнул на балконе на третьем этаже.

ЧП произошло в половине седьмого часа вечера в Соляном переулке. Прибывшие к месту возгорания сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части из-за сильного задымления эвакуировали из дома четырех человек.

- В результате пожара в трехкомнатной квартире выгорел балкон на площади один квадратный метр. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.