В Орловской области за полгода из оборота изъяли почти 840 килограмм наркотиков Фото: Архив "КП"

В среду, 30 июня, в администрации Орловской области состоялось заседание антинаркотической комиссии. Представители профильных ведомств обсудили ситуацию с наркотрафиком и профилактикой наркозависимости в регионе.

Согласно озвученным данным, за пять месяцев 2021 года из незаконного оборота изъято 838,5 килограмм наркотиков и психотропных веществ. На 6% увеличилось количество расследованных наркопреступлений.

- Расследовано 124 наркопреступления, из которых 69 имеют тяжкие и особо тяжкие составы (+21% по сравнению с прошлым годом). К уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков привлечены 104 человека, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.