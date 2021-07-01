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Общество1 июля 2021 10:32

В Орловской области за полгода из оборота изъяли почти 840 килограмм наркотиков

Ситуацию с наркотрафиком и профилактикой наркозависимости обсудили в администрации региона
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В Орловской области за полгода из оборота изъяли почти 840 килограмм наркотиков

В Орловской области за полгода из оборота изъяли почти 840 килограмм наркотиков

Фото: Архив "КП"

В среду, 30 июня, в администрации Орловской области состоялось заседание антинаркотической комиссии. Представители профильных ведомств обсудили ситуацию с наркотрафиком и профилактикой наркозависимости в регионе.

Согласно озвученным данным, за пять месяцев 2021 года из незаконного оборота изъято 838,5 килограмм наркотиков и психотропных веществ. На 6% увеличилось количество расследованных наркопреступлений.

- Расследовано 124 наркопреступления, из которых 69 имеют тяжкие и особо тяжкие составы (+21% по сравнению с прошлым годом). К уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков привлечены 104 человека, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.