На Московской улице Орла машина насмерть сбила 58-летнюю женщину. Фото Госавтоинспекции Орловской области.

В среду, 30 июня, в Железнодорожном районе Орла в аварии погибла 58-летняя женщина-пешеход. Смертельное ДТП произошло в районе дома №106 на Московской улице.

В 22:37 часов вечера женщина переходила дорогу в неустановленном месте в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. В это же время по дороге в сторону улицы Орджоникидзе ехал 70-летний водитель «Нивы». Он не успел остановить машину и сбил оказавшуюся перед ним женщину.

- В результате ДТП женщина, от полученных травм скончалась на месте аварии до приезда бригады скорой помощи, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.