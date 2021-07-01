В Орловской области ежесуточно вакцинируется от коронавируса более трех тысяч человек

В Орловской области ежесуточно вакцинируются от коронавируса более трех тысяч человек Фото: Архив "КП"

В Орловской области резко увеличились темпы вакцинации от коронавируса. Это даже привело к нехватки вакцины. Об этом в среду, 30 июня, в прямом эфире в соцсетях рассказал губернатор Андрей Клычков.

По озвученным главой региона данным, в настоящее время в Орловской области ежесуточно вакцинируются от коронавируса более трех тысяч человек. Только за минувшие день в области сделали прививки 3800 человек.

- Из-за резкого роста числа желающих провакцинироваться возникла нехватка вакцины. В связи с этим глава региона направил запрос об увеличении партий вакцины на имя заместителя Председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Следующая поставка вакцин будет на следующей неделе.